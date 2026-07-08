Spuren gesperrt: Mehrere Verletzte nach Unfall auf der A14

Schkeuditz - Nach einem Unfall kommt es Mittwochmittag auf der A14 bei Schkeuditz zu einer Teilsperrung.

Zwei Fahrspuren mussten gesperrt werden. © Michael Strohmeyer

Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von TAG24 bestätigte, kam es auf der Autobahn in Richtung Magdeburg zwischen Schkeuditz und dem Schkeuditzer Kreuz gegen 11.03 Uhr zu dem Crash zwischen zwei Fahrzeugen.

Laut Informationen vom Unfallort seien ein Skoda und ein Mercedes beteiligt gewesen. Die Hintergründe waren am Mittag noch nicht bekannt.

Mindestens zwei Personen wurden verletzt.