Unfall auf A14 in Sachsen: Lkw kracht mit BMW zusammen

Döbeln - Crash auf der A14 in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen): Ein Lkw stieß in der Nacht auf Freitag mit einem BMW zusammen. Die Autobahn musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Der BMW wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Die Autobahn musste gesperrt werden. © EHL Media/Justin Kurowski

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, geschah der Unfall gegen 4 Uhr zwischen den Anschlussstellen Döbeln-Nord und Döbeln-Ost.

Aus bisher unbekannter Ursache stieß ein Lkw mit einem BMW zusammen. Dabei sprangen die Airbags auf, Autoteile flogen über die Fahrbahn.