Unfall auf A14 in Sachsen: Lkw kracht mit BMW zusammen
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Döbeln - Crash auf der A14 in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen): Ein Lkw stieß in der Nacht auf Freitag mit einem BMW zusammen. Die Autobahn musste kurzzeitig komplett gesperrt werden.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilt, geschah der Unfall gegen 4 Uhr zwischen den Anschlussstellen Döbeln-Nord und Döbeln-Ost.
Aus bisher unbekannter Ursache stieß ein Lkw mit einem BMW zusammen. Dabei sprangen die Airbags auf, Autoteile flogen über die Fahrbahn.
Die A14 musste in Richtung Dreieck Nossen komplett gesperrt werden. "Zwei Personen wurden leicht verletzt", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar - ebenso das Alter der Verletzten.
Titelfoto: EHL Media/Justin Kurowski