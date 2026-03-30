A14 voll gesperrt: Taxi rauscht in Leitplanke

Am Montagnachmittag musste die A14 in Leipzig in Fahrtrichtung Magdeburg voll gesperrt werden. Ursache war ein schwerer Verkehrsunfall.

Von Tamina Porada

Leipzig - Am Montagnachmittag musste die A14 in Leipzig in Fahrtrichtung Magdeburg voll gesperrt werden. Ursache war ein schwerer Verkehrsunfall.

Der Verkehr in Richtung Magdeburg staut sich. (Symbolbild)
Der Verkehr in Richtung Magdeburg staut sich. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Polizeisprecher Moritz Peters erklärte, dass der Unfall gegen 16.19 Uhr gemeldet wurde.

Auf der A14 zwischen Leipzig-Mitte und Leipzig-Nord ist ersten Informationen zufolge ein Lastwagen auf ein Taxi gefahren.

Von vor Ort erfuhr TAG24, dass der Taxifahrer möglicherweise durch Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben könnte. Er soll in die Leitplanke gekracht sein.

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Unfall A14 Drei Unfälle in beiden Richtungen: Viel Stau auf der A14 bei Leipzig

Der Fahrer des LKW habe noch versucht abzubremsen und konnte Schlimmeres verhindern. Trotzdem kam es zu einem Zusammenstoß.

Es soll drei Verletzte geben. Zu ihrem Zustand und der Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes sind weiterhin vor Ort. In Richtung Magdeburg staut sich der Verkehr.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

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