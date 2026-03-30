A14 voll gesperrt: Taxi rauscht in Leitplanke

Leipzig - Am Montagnachmittag musste die A14 in Leipzig in Fahrtrichtung Magdeburg voll gesperrt werden. Ursache war ein schwerer Verkehrsunfall.

Der Verkehr in Richtung Magdeburg staut sich. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Polizeisprecher Moritz Peters erklärte, dass der Unfall gegen 16.19 Uhr gemeldet wurde.

Auf der A14 zwischen Leipzig-Mitte und Leipzig-Nord ist ersten Informationen zufolge ein Lastwagen auf ein Taxi gefahren.

Von vor Ort erfuhr TAG24, dass der Taxifahrer möglicherweise durch Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben könnte. Er soll in die Leitplanke gekracht sein.

Der Fahrer des LKW habe noch versucht abzubremsen und konnte Schlimmeres verhindern. Trotzdem kam es zu einem Zusammenstoß.

Es soll drei Verletzte geben. Zu ihrem Zustand und der Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.