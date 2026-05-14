Rettungshubschrauber im Einsatz: Schwerer Unfall auf A14 nach Graupelschauer

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Am Himmelfahrtstag ist es auf der A14 nach einem Graupelschauer zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Am Himmelfahrtstag ist es auf der A14 nach einem Graupelschauer zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Am Donnerstagvormittag krachten zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache auf der A14 ineinander.
Am Donnerstagvormittag krachten zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache auf der A14 ineinander.  © 7aktuell/Eric Pannier

Wie die Rettungsleitstelle der Feuerwehr TAG24 bestätigte, krachten gegen 10.30 Uhr ein Kombi der Marke Cupra und ein VW-Transporter in Fahrtrichtung Magdeburg zwischen AS Kleinpösna und AS Leipzig-Ost zusammen.

Der Cupra wurde infolge des Zusammenstoßes in den Graben geschleudert.

Kurz zuvor war offenbar ein starker Graupelschauer niedergegangen, die Fahrbahn dadurch nass und rutschig.

Laut der Rettungsleitstelle waren sechs Personen von dem Crash betroffen, vier von ihnen wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

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Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und landete auf einem Feldweg neben der Autobahn.

Ein Rettungshubschrauber landete neben der Autobahn auf einem Feldweg.
Ein Rettungshubschrauber landete neben der Autobahn auf einem Feldweg.  © 7aktuell/Eric Pannier

Eine Fahrspur in Richtung Magdeburg musste infolge der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Schwere der Verletzungen der betroffenen Personen lagen zunächst keine Informationen vor.

Titelfoto: Bildmontage/7aktuell/Eric Pannier

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