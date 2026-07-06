Audi kommt von Straße ab: Zwei Tote bei Unfall auf der A14

Ludwigslust - Schlimmer Unfall auf der A14 bei Ludwigslust ( Mecklenburg-Vorpommern )! Bei dem Crash kamen am Sonntagnachmittag zwei Menschen ums Leben.

Der Audi kam nach rechts von der Autobahn ab. © Ralf Drefin/SWM DV Studio / Pension/dpa

Gegen 15 Uhr kam der 60-jährige Fahrer eines Audis aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Autobahn ab, teilte die Polizei mit.

Als die Rettungskräfte eintrafen, waren der Fahrer und seine Beifahrerin noch im Auto eingeklemmt. Die 59-jährige Beifahrerin war nicht mehr ansprechbar.

Nachdem sie aus dem Fahrzeug geborgen wurde, leiteten die Beamten umgehend eine Reanimation ein. Für die Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 60-Jährige war noch ansprechbar, als er von der Feuerwehr aus dem Audi befreit wurde. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er im Laufe des Abends seinen Verletzungen erlag.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs angefordert.