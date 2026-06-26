Auto geht in Flammen auf: Dichter Rauch über der A14 bei Schkeuditz

Schkeuditz - Dichter Rauch stieg am Freitagnachmittag über der A14 bei Schkeuditz auf, nachdem ein Auto plötzlich Feuer gefangen hatte.

Eine dichte Rauchsäule stand am Freitag über der A14 in Höhe Schkeuditz. © Michael Strohmeyer

Laut Sprecher Tom Erik Richter wurde die Polizei um 13.17 Uhr darüber informiert, dass ein silberner Kombi auf dem Standstreifen in Richtung Halle in Höhe Schkeuditz steht und lichterloh brennt.

"Verletzte Personen wurden nicht gemeldet", so der Polizeisprecher.

Wie die Rettungsleitstelle der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage mitteilte, gelang es den vor Ort eingetroffenen Einsatzkräften nach nur sechs Minuten, die Flammen zu löschen.

Der Wagen wurde durch den Brand jedoch vollständig zerstört.

Aktuell gehe man von einem technischen Defekt als Ursache aus, ein anderes Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen.