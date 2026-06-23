Gemüse-Lkw kippt auf A14 bei Magdeburg um: Folge-Unfall am Stauende
Magdeburg - Das Unfall-Chaos auf der A14 nimmt kein Ende: In der Nacht auf Dienstag kippte bei Magdeburg schon wieder ein Lkw um. Am Stauende kam es dann auch zu einem Folge-Unfall.
Gegen 2.30 Uhr war ein 61-Jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Schlepper, der mit Gemüse beladen war, auf der Autobahn in Richtung Schwerin unterwegs.
Hinter der Anschlussstelle Calbe (Sachsen-Anhalt) kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Strecke ab, durchfuhr einen Straßengraben und gelangte dann wieder auf die Straße.
Sein Anhänger pendelte über die Fahrbahn, kippte schließlich um und der Lkw kam quer auf der Straße zum Stehen, teilte die Autobahnpolizei mit.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Gemüse-Ladung verteilte sich am Morgen aber über die Fahrstreifen.
Seit den frühen Morgenstunden ist die Fahrtrichtung voll gesperrt, dadurch entstand kilometerlanger Stau.
Sperrung der A14 noch bis zum Nachmittag
Wenig später kam es dann auch noch zu einem Folge-Unfall: Zwischen den Anschlussstellen Staßfurt und Calbe bemerkte gegen 9 Uhr ein 29-jähriger Brummifahrer das Stauende zu spät und fuhr einem weiteren Schlepper auf, der wiederum in seinen Vordermann geschoben wurde.
Die Ladung des zweiten Lkw - in diesem Fall Plastikmüll - verteilte sich auf der Fahrbahn. Der 29-Jährige wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Staßfurt umgeleitet.
Wie lange die Sperrung noch anhalten wird, ist unklar, die Bergungsarbeiten dürften aber noch mindestens bis zum späten Nachmittag andauern, hieß es.
Originalmeldung von 8.35 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.04 Uhr.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa