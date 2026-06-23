Gemüse-Lkw kippt auf A14 bei Magdeburg um: Folge-Unfall am Stauende

Magdeburg - Das Unfall -Chaos auf der A14 nimmt kein Ende: In der Nacht auf Dienstag kippte bei Magdeburg schon wieder ein Lkw um. Am Stauende kam es dann auch zu einem Folge-Unfall.

Auf der A14 kam es zu einem Unfall mit einem Lkw. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 2.30 Uhr war ein 61-Jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Schlepper, der mit Gemüse beladen war, auf der Autobahn in Richtung Schwerin unterwegs.

Hinter der Anschlussstelle Calbe (Sachsen-Anhalt) kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Strecke ab, durchfuhr einen Straßengraben und gelangte dann wieder auf die Straße.

Sein Anhänger pendelte über die Fahrbahn, kippte schließlich um und der Lkw kam quer auf der Straße zum Stehen, teilte die Autobahnpolizei mit.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die Gemüse-Ladung verteilte sich am Morgen aber über die Fahrstreifen.

Seit den frühen Morgenstunden ist die Fahrtrichtung voll gesperrt, dadurch entstand kilometerlanger Stau.