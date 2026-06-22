Schon wieder! Erneut Unfall mit mehreren Verletzten am Ende der A14-Nordverlängerung

Lüderitz/Stendal - Wiederholt kam es am Sonntag am derzeitigen Ende der seit Jahren im Bau befindlichen A14-Nordverlängerung bei Lüderitz ( Landkreis Stendal ) zu einem schweren Unfall .

Am derzeitigen Ende der A14-Nordverlängerung kommt es seit Monaten immer wieder zu schweren Unfällen. © Robert Lilge/TAG24

Diesmal ereignete sich der Vorfall jedoch nicht im Kreuzungsbereich zur anschließenden Bundesstraße 189, sondern unmittelbar vor der Abfahrt, wo sich die Autobahn von zwei auf eine Spur verengt.

Wie das Polizeirevier Stendal berichtet, war ein 31 Jahre alter VW-Fahrer in Richtung Schwerin unterwegs.

Im Baustellenbereich, vor der Pflicht-Abfahrt, kam der Wagen aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab, hieß es.

Der VW überschlug sich und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen.

Der Fahrer sowie die beiden Beifahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt. Anschließend ging es für sie mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.