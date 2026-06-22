Sperrung der A14 bei Welsleben: Lkw verliert bei Unfall 20 Tonnen Getreide

Welsleben - Ein schwerer Lkw-Unfall hat am Montagnachmittag auf der A14 bei Welsleben ( Salzlandkreis ) für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Die A14 in Dresden soll noch bis in die Abendstunden gesperrt bleiben. © Polizeiinspektion Magdeburg

Wie der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte, war ein 47-Jähriger gegen 15.25 Uhr mit einem Sattelzug in Richtung Dresden unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Schönebeck kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab.

Dort krachte der Lkw zunächst gegen den Transporter eines 46-Jährigen.

Anschließend schleuderte der Sattelzug nach links, durchbrach die Mittelleitplanke und kam quer über alle Fahrstreifen auf der Fahrbahn in Richtung Dresden zum Liegen.

Während des Unfalls verteilten sich rund 20 Tonnen Getreide auf der Autobahn. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein weiterer 33 Jahre alter Autofahrer geschädigt.

Der Sattelzug sowie der Transporter mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bleibt die A14 in Richtung Dresden voraussichtlich bis in die späten Abendstunden gesperrt.