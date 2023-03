Schlechtes Wetter Schuld? Betonmischer kracht auf A14 in Leitplanke und kippt um

Leipzig - Auf der A14 ist am Montagnachmittag ein Betonmischer in die Mittelleitplanke gekracht und umgekippt.

Der Betonmischer blieb auf die Seite gekippt liegen. © LausitzNews/Erik-Holm Langhof

Wie die Polizei am Montag bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr auf der A14 in Richtung Magdeburg in Höhe der Anschlussstelle Leipzig-Ost.

Aus bisher ungeklärter Ursache schlitterte der Betonmischer dort in die Mittelleitplanke und kippte auf die Seite.

Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch selbstständig verlassen und wurde anschließend medizinisch betreut. Wie schwer er verletzt wurde und wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar.

Am Montagnachmittag wechselten sich Regen- und Graupelschauer in Leipzig und Umgebung ab. Ob das Wetter zum Unfall beigetragen haben könnte, wird ermittelt.