Drei Fahrzeuge rauschen ineinander: Crash legt A14 lahm
Leipzig - Die A14 in Fahrtrichtung Dresden musste am Dienstagmorgen voll gesperrt werden.
Wie TAG24 von Polizeisprecherin Susanne Lübcke erfuhr, wurde die Behörde gegen 10.10 Uhr über einen Unfall im Bereich zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Leipzig-Nord informiert.
Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Auto nahe der Ausfahrt zum Flughafen ins Schleudern und krachte daraufhin in einen Lastwagen.
Auch ein weiterer Wagen wurde in Folge des Unfalls beschädigt und musste auf dem Standstreifen stoppen. Der Unfallverursacher kam auf der linken Spur zum Stehen. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.
Neben der Polizei und dem Rettungsdienst rückte auch die Schkeuditzer Feuerwehr an.
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A14 in Richtung Dresden kurzzeitig voll gesperrt werden. Da sich der Verkehr nach wie vor staut, sollte der Bereich umfahren werden.
