Mehrere Autos beschädigt: Winterfrost lässt Beton aus der Autobahn brechen
Leipzig - Die Witterung der vergangenen Tage wirkt sich auf Deutschlands Straßen nicht nur in Form von Glätte aus!
Auf der A14 bei Leipzig sind am Montagabend laut Polizei gleich mehrere Autos beschädigt worden, nachdem sie mit herumliegenden Betonteilen kollidiert waren.
Autofahrer hatten gegen 20.15 Uhr per Notruf das Rettungs- und Lagezentrum kontaktiert und die Unfälle gemeldet.
Diese ereigneten sich auf der A14 in Fahrtrichtung Magdeburg. Insgesamt vier Fahrzeuge sollen dabei so schwer beschädigt worden sein, dass sie anschließend nicht mehr fahrbereit waren.
Die Verkehrspolizei stellte vor Ort fest, dass sich der Beton aus der Fahrbahn gelöst hatte, mutmaßlich aufgrund der Witterung.
Neben den gefährlichen Brocken waren dabei auch Löcher entstanden, die einen Durchmesser von bis zu 50 Zentimeter und eine Tiefe von bis zu 30 Zentimeter hatten.
Wetterdienst warnt auch für die Nacht zu Mittwoch vor Glätte
Die Polizeibeamten verständigten die Autobahnmeisterei, die die Betonteile entfernte und die Fahrbahn provisorisch flickte. Dazu musste die Autobahn zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte nicht beziffert werden.
Der Deutsche Wetterdienst warnte auch am Dienstag vor Glätte.
Vor allem am Anfang des Tages und in der Nacht zu Mittwoch könne diese durch überfrierende Nässe auftreten.
Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier