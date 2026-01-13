Mehrere Autos beschädigt: Winterfrost lässt Beton aus der Autobahn brechen

Leipzig - Die Witterung der vergangenen Tage wirkt sich auf Deutschlands Straßen nicht nur in Form von Glätte aus!

Die Witterung der vergangenen Tage hat am Montag offenbar zu Schäden auf der A14 bei Leipzig geführt. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Auf der A14 bei Leipzig sind am Montagabend laut Polizei gleich mehrere Autos beschädigt worden, nachdem sie mit herumliegenden Betonteilen kollidiert waren.

Autofahrer hatten gegen 20.15 Uhr per Notruf das Rettungs- und Lagezentrum kontaktiert und die Unfälle gemeldet.

Diese ereigneten sich auf der A14 in Fahrtrichtung Magdeburg. Insgesamt vier Fahrzeuge sollen dabei so schwer beschädigt worden sein, dass sie anschließend nicht mehr fahrbereit waren.

Die Verkehrspolizei stellte vor Ort fest, dass sich der Beton aus der Fahrbahn gelöst hatte, mutmaßlich aufgrund der Witterung.

Neben den gefährlichen Brocken waren dabei auch Löcher entstanden, die einen Durchmesser von bis zu 50 Zentimeter und eine Tiefe von bis zu 30 Zentimeter hatten.