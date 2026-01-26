Sperrung nach Glätte-Unfall auf A14: Transporter überschlägt sich

Grimma - Weil er seine Geschwindigkeit nicht an die Wetterverhältnisse anpasste, kam der 35-jährige Fahrer eines Fiat-Transporters Sonntagnacht auf der A14 bei Grimma von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Der Transporter landete nach dem Crash auf dem Dach. Der Fahrer konnte sich selbstständig befreien. © Medienportal-Grimma

Der Mann war gegen 22.40 Uhr in Richtung Magdeburg unterwegs, als er zwischen der Anschlussstelle Grimma und dem Rastplatz Muldental Nord die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Wie Polizeisprecher Moritz Peters auf TAG24-Anfrage bestätigte, kam der Fahrer "aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schnee und Eis" nach rechts von der Fahrbahn ab.

Im weiteren Verlauf überschlug sich der Transporter und kam auf dem Dach liegend auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.