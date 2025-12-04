Fahrer eingeschlafen: 40-Tonner landet neben der A14

Welsleben - Autofahrer, die am Donnerstagmorgen auf der A14 in Richtung Dresden unterwegs waren, schauten verdutzt. Sie erblickten Abseits der Straße auf Höhe Welsleben (Salzlandkreis) einen verunfallten Lastwagen.

Der Lastwagen konnte am Donnerstagvormittag geborgen werden. © Polizeiinspektion Magdeburg

Der Fahrer des 40-Tonners sei während der Fahrt eingeschlafen und dadurch nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte der Autobahndienst der Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Der mit Tiefkühlprodukten beladene Sattelzug landete gegen 4.50 Uhr neben der Autobahn in einer Böschung.

Verletzungen habe der Mann nicht erlitten, so die Beamten. Der 63-Jährige habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits neben seinem Lkw gestanden.

Weil der Laster keine direkte Gefahr für den nachfolgenden Verkehr darstellte, wurde die Bergung in die Vormittagsstunden verlegt.