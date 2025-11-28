Weitere Unfälle auf der A14: Mehrere Verletzte, darunter ein Kind

Magdeburg - Auf der A14 nahe Magdeburg hat es am Freitagnachmittag abermals gekracht. Bereits am Vormittag und Donnerstagmorgen kam es zu mehreren Unfällen .

Die Strecke musste zwischenzeitlich gesperrt werden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Zunächst habe es laut der Polizeiinspektion Magdeburg gegen 16.15 Uhr auf der Strecke in Fahrtrichtung Schwerin einen Unfall mit mehreren verletzten Personen gegeben.

Der Crash ereignete sich ersten Erkenntnissen zufolge zwischen den Anschlussstellen Wanzleben und Magdeburg-Stadtfeld. Hier war es zu Stauerscheinungen gekommen, welche ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät bemerkt hatte.

In der Folge fuhr er einem Ford auf, welcher wiederum auf einen Opel geschoben wurde. Ein nachfolgender VW erkannte den Unfallbereich ebenfalls zu spät und fuhr in die Unfallstelle.

Es wurde eine Person schwer sowie drei Personen, darunter ein zweijähriges Kind, leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, erklärte die Polizei.

Beide Fahrstreifen mussten für die Rettungsmaßnahmen gesperrt werden.