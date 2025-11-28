Weitere Unfälle auf der A14: Mehrere Verletzte, darunter ein Kind
Magdeburg - Auf der A14 nahe Magdeburg hat es am Freitagnachmittag abermals gekracht. Bereits am Vormittag und Donnerstagmorgen kam es zu mehreren Unfällen.
Zunächst habe es laut der Polizeiinspektion Magdeburg gegen 16.15 Uhr auf der Strecke in Fahrtrichtung Schwerin einen Unfall mit mehreren verletzten Personen gegeben.
Der Crash ereignete sich ersten Erkenntnissen zufolge zwischen den Anschlussstellen Wanzleben und Magdeburg-Stadtfeld. Hier war es zu Stauerscheinungen gekommen, welche ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät bemerkt hatte.
In der Folge fuhr er einem Ford auf, welcher wiederum auf einen Opel geschoben wurde. Ein nachfolgender VW erkannte den Unfallbereich ebenfalls zu spät und fuhr in die Unfallstelle.
Es wurde eine Person schwer sowie drei Personen, darunter ein zweijähriges Kind, leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, erklärte die Polizei.
Beide Fahrstreifen mussten für die Rettungsmaßnahmen gesperrt werden.
Vierter A14-Unfall nur wenig später
Auf der Richtungsfahrbahn Dresden kam es gegen 17.46 Uhr zu einem weiteren Unfall. Kurz hinter der Anschlussstelle Schönebeck beabsichtigte ein 44-jähriger Dacia-Fahrer, einen Transporter zu überholen. Beim Überholen verlor der Autofahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und anschließend mit dem Transporter, welcher von der Fahrbahn abkam und in einen Graben rutschte.
Bei dem Crash wurde glücklicherweise niemand verletzt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn Dresden kurzzeitig komplett gesperrt werden. Ein Drogentest ergab jedoch, dass der 44-Jährige Kokain und Opiate zu sich genommen hatte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
