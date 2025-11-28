Nächster Crash nach Sekundenschlaf-Unfall auf A14: Peugeot kracht in Stauende

Dreihöhenberg - Seit Donnerstag ist die A14 zwischen dem Rastplatz Dreihöhenberg-West und Calbe ( Sachsen-Anhalt ) wegen eines Sekundenschlaf-Unfalls gesperrt. Nun gab es den nächsten Crash.

Glücklicherweise wurde der Autofahrer, der das Stauende übersah, nur leicht verletzt. © Polizeiinspektion Magdeburg

Auf allen Spuren finden weiterhin Bergungsarbeiten statt. Die Polizei rät, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren - es kommt zu Stau.

Am Freitagmorgen hat ein Peugeot-Fahrer das Stauende in Fahrtrichtung Dresden zu spät bemerkt, wie die Polizeiinspektion Magdeburg hinzufügte.

Gegen 8 Uhr krachte er auf Höhe von Schönebeck in einen Lkw vor ihm. Er versuchte noch vergeblich, nach links auszuweichen, und wurde an die Mittelschutzplanke geschleudert.

Dabei touchierte der 41-Jährige einen weiteren Lkw. Er wurde anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Lkw-Fahrer, 66 und 37 Jahre alt, blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Der linke Streifen ist deshalb gesperrt. Der Verkehr wird über den Standstreifen und die rechte Seite vorbeigeleitet.