Unfall mit mehreren Autos auf A14 nahe Magdeburg: Staugefahr!
Magdeburg - Auf der A14 bei Magdeburg kann es am Donnerstagvormittag nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen zu Stau kommen.
Ersten Informationen der Polizei zufolge ereignete sich der Crash zwischen Wanzleben und der Abfahrt Magdeburg-Sudenburg.
An dem Unfall sollen mehrere Autos beteiligt gewesen sein, hieß es weiter.
Wegen der laufenden Bergungsarbeiten ist der linke Fahrstreifen Richtung Magdeburg vorerst nicht befahrbar.
Es kann immer wieder zu Stau kommen. Autofahrer sollen vorsichtig unterwegs sein.
Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.
