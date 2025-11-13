Unfall mit mehreren Autos auf A14 nahe Magdeburg: Staugefahr!

Magdeburg - Auf der A14 bei Magdeburg kann es am Donnerstagvormittag nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen zu Stau kommen.

Es kann immer wieder zu Stau kommen. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Ersten Informationen der Polizei zufolge ereignete sich der Crash zwischen Wanzleben und der Abfahrt Magdeburg-Sudenburg.

An dem Unfall sollen mehrere Autos beteiligt gewesen sein, hieß es weiter.

Wegen der laufenden Bergungsarbeiten ist der linke Fahrstreifen Richtung Magdeburg vorerst nicht befahrbar.