Gefahrgut-Laster neben A14 umgekippt: Brummi bleibt noch Tage liegen!

In dieser Zeit habe man sich jedoch vor allem um das Abpumpen der Chemikalien sowie um das Umgraben des Erdreiches, in das etwa 1800 Liter Chlorbleiche-Lauge ausgetreten war, gekümmert.

Der 62-jährige Fahrer des Lasters war am Mittwochvormittag in Richtung Dresden unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Gespann verlor und neben der A14 umkippte. Der Mann kam verletzt in ein Krankenhaus. Am Nachmittag rückte schließlich ein ABC-Trupp an, um die Ladung zu untersuchen.