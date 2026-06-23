Gemüse-Lkw kippt auf A14 bei Magdeburg um: Fahrtrichtung voll gesperrt
Magdeburg - Das Unfall-Chaos auf der A14 nimmt kein Ende: In der Nacht auf Dienstag kippte bei Magdeburg schon wieder ein Lkw um. Eine Fahrtrichtung ist dicht.
Gegen 2.30 Uhr war der mit Gemüse beladene Schlepper auf der Autobahn in Richtung Schwerin unterwegs, als er zwischen Calbe und Magdeburg plötzlich umkippte.
Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) könnte ein Reifenplatzer die Ursache gewesen sein.
Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Jedoch ist die Fahrtrichtung Schwerin seit den frühen Morgenstunden voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.
Wie lange die Sperrung noch anhalten wird, ist unklar, die Bergungsarbeiten dürften aber noch eine Weile dauern, hieß es.
Das ist der zweite Unfall binnen weniger Stunden auf der A14: Bei Schönebeck hatte es am Montagnachmittag ebenso gekracht, ein Lkw war umgekippt und hatte 20 Tonnen Getreide auf der Autobahn verteilt.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa