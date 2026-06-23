Gemüse-Lkw kippt auf A14 bei Magdeburg um: Fahrtrichtung voll gesperrt

Magdeburg - Das Unfall -Chaos auf der A14 nimmt kein Ende: In der Nacht auf Dienstag kippte bei Magdeburg schon wieder ein Lkw um. Eine Fahrtrichtung ist dicht.

Auf der A14 kam es zu einem Unfall mit einem Lkw. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen 2.30 Uhr war der mit Gemüse beladene Schlepper auf der Autobahn in Richtung Schwerin unterwegs, als er zwischen Calbe und Magdeburg plötzlich umkippte.

Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) könnte ein Reifenplatzer die Ursache gewesen sein.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Jedoch ist die Fahrtrichtung Schwerin seit den frühen Morgenstunden voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Wie lange die Sperrung noch anhalten wird, ist unklar, die Bergungsarbeiten dürften aber noch eine Weile dauern, hieß es.