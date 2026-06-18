Stau auf A14 bei Leipzig: Hyundai und Audi krachen zusammen

Leipzig - Auf der A14 bei Leipzig staut sich am Donnerstag der Verkehr nach einem Unfall.

Laut Polizeisprecher Moritz Peters wurde die Leitstelle gegen 8.05 Uhr über einen Unfall auf Höhe der Abfahrt Leipzig-Nord in Fahrtrichtung Dresden zwischen zwei Autos informiert. Demnach waren aus bislang unbekannter Ursache ein Hyundai und ein Audi zusammengekracht. "Meldungen über verletzte Personen liegen aktuell nicht vor", so der Polizeisprecher.

Der Verkehr wird momentan auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet, trotzdem hat sich ein Stau gebildet.

Eine weitere Warnmeldung für die A14 gilt für den Bereich zwischen Grimma und Mutzschen in Richtung Nossen. Dort liegen Gegenstände im Baustellenbereich auf der Fahrbahn.