Neblige Bedingungen: Fahrzeuge krachen auf A14 zusammen

Bei nebligen Bedingungen kollidierten in der Nacht Samstag bei Fahrzeuge auf der A14 bei Gröbers. Es gibt Verletzte. Ein Auto landete auf der Seite.

Von Tamina Porada

Gröbers - Die A14 Richtung Magdeburg musste in der Nacht zu Samstag in Sachsen-Anhalt voll gesperrt werden. Bei nebligen Bedingungen kollidierten zwei Fahrzeuge.

Ein Fahrzeug kam nach einem Überschlag auf der Seite zum Stehen.
Nach ersten Informationen kam es kurz nach 22 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gröbers und dem Rastplatz Kabelsketal zu dem heftigen Zusammenstoß.

Die Unfallursache ist unklar.

Bilder von vor Ort zeigen, dass beide Fahrzeuge von der Straße abkamen und im Graben neben der Autobahn landeten. Eines der Autos überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stehen.

NachTAG24-Informationen soll es mehrere Verletzte geben. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus, betreuten die Fahrzeuginsassen und reinigten die Unfallstelle.

Beide Fahrzeuge waren wohl mit hoher Geschwindigkeit unterwegs.
Bilder zeigen wie dicht der Nebel in der Nacht war.
Feuerwehren aus Sachsen-Anhalt und Wiedemar (Sachsen) waren im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Zeit des Unfalls waren die Sichtverhältnisse durch Nebel eingeschränkt. Die A14 Richtung Magdeburg wurde erst voll, später dann auf zwei Spuren gesperrt.

