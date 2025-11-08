Neblige Bedingungen: Fahrzeuge krachen auf A14 zusammen

Gröbers - Die A14 Richtung Magdeburg musste in der Nacht zu Samstag in Sachsen-Anhalt voll gesperrt werden. Bei nebligen Bedingungen kollidierten zwei Fahrzeuge.

Ein Fahrzeug kam nach einem Überschlag auf der Seite zum Stehen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Nach ersten Informationen kam es kurz nach 22 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gröbers und dem Rastplatz Kabelsketal zu dem heftigen Zusammenstoß.

Die Unfallursache ist unklar.

Bilder von vor Ort zeigen, dass beide Fahrzeuge von der Straße abkamen und im Graben neben der Autobahn landeten. Eines der Autos überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stehen.

NachTAG24-Informationen soll es mehrere Verletzte geben. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus, betreuten die Fahrzeuginsassen und reinigten die Unfallstelle.