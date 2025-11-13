Sperrung auf der A14: Reifenplatzer setzt Lastwagen in Brand

Ilberstedt - In der Nacht auf Donnerstag ist auf der A14 bei Ilberstedt ( Salzlandkreis ) ein Lastwagen in Brand geraten. Die Strecke ist bislang nur einspurig befahrbar.

Die Strecke bleibt auch am Morgen nur einspurig befahrbar. (Symbolfoto) © Guido Kirchner/dpa

Der Vorfall ereignete sich laut der Polizeiinspektion Magdeburg gegen 23.20 Uhr auf der Strecke Richtung Schwerin.

Ersten Erkenntnissen zufolge war hier ein 55-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug unterwegs. Kurz hinter dem Autobahnkreuz Bernburg platzte dann ein Reifen des Aufliegers und setzte den Anhänger in weiterer Folge in Brand.

Der Lastwagenfahrer bemerkte dies und lenkte sein Fahrzeug sofort auf den Standstreifen, wo die Flammen auf den Radkasten übergingen.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht, bevor es sich weiter ausbreiten konnte, erklärte die Polizei.

Am Anhänger entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Ladung, Drogerieartikel, wurde teilweise ebenfalls beschädigt. Der Fahrer selbst blieb unverletzt.