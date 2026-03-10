Schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf A14: Fiat überschlägt sich

Schkeuditz - Einsatz auf der A14 bei Leipzig : Am Dienstagmorgen hat sich ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn ereignet, bei dem sich ein Auto auch überschlagen hat.

Schwer getroffen hat es einen Fiat-Fahrer, dessen Fahrzeug sich überschlagen hat. © Michael Strohmeyer

Die Polizei wurde über das Unglück zwischen den Anschlussstellen Schkeuditz und Schkeuditzer Kreuz gegen 6.48 Uhr informiert, wie Sprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24 erklärte.

Zur genauen Ursache des Crashs sowie zum Hergang lagen am Morgen noch keine gesicherten Informationen vor. Beteiligt waren allerdings ein Lastwagen, ein Transporter, ein Kia und ein Fiat.

Letzterer hat sich bei dem Unfall überschlagen und blieb völlig zerstört auf der Seite liegen. Der Fahrer sei laut Engelmann verletzt worden - wie schwer, ist noch unklar.