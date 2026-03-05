Lkw auf A14 umgekippt: Strecke stundenlang voll gesperrt

Magdeburg - Am frühen Donnerstagmorgen ist auf der A14 bei Magdeburg ein Lastwagen umgekippt. Die Fahrbahn musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich laut der Polizeiinspektion Magdeburg gegen 3.36 Uhr auf der Fahrbahn Richtung Dresden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war hier ein 34-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug bei Magdeburg unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. In weiterer Folge rutschte er in den Seitengraben und kippte auf die Seite.

Hierbei wurde der 34-Jährige leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig aus dem Lastwagen befreien. Er wurde später zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, so eine Sprecherin der Polizei.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.