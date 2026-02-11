Vater baut unter Drogen Unfall auf der A14: Nur sein Sohn wird verletzt

Schönebeck - Kopfschüttel-Aktion auf der A14: Ein Autofahrer baute am Dienstagmittag unter Drogen einen Verkehrsunfall . Er hatte sein Kind mit an Bord.

Auf der A14 kam es nach Sekundenschlaf zu einem Autounfall. (Symbolbild) © Markus Lenhardt/dpa

Gegen 13 Uhr war der 40 Jahre alte Autofahrer mit seinem Mercedes auf der A14 in Richtung Magdeburg unterwegs, als er auf Höhe Schönebeck (Sachsen-Anhalt) nach eigenen Angaben in Sekundenschlaf fiel.

Daraufhin kam der Mercedes rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Schutzplanke und landete 10 Meter weiter im Seitengraben.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wurde nur der 17-jährige Beifahrer und Sohn des Mannes leicht verletzt, der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon.

Die Ursache wurde schnell klar: Während der Unfallaufnahme wurde der Autofahrer einem Drogentest unterzogen, der positiv ausfiel. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und sein Führerschein eingezogen.