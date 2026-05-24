Sperrung nach Doppel-Crash auf A14 bei Leipzig

Naunhof - Auf der A 14 kam am Sonntagmorgen ein Auto von der Fahrbahn ab. Daraufhin bildete sich ein Stau, an dessen Ende es ein weiteres Mal krachte.

Am Sonntagmorgen krachte es auf der A 14 bei Leipzig gleich doppelt. © Medienportal Grimma

Wer auf der Autobahn von Leipzig kommend in Richtung Nossen unterwegs ist, muss zwischen dem Dreieck Parthenaue und Naunhof etwas mehr Zeit mitbringen.

Wie eine Sprecherin des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 bestätigte, sei ein Fahrer mit seinem Auto alleinbeteiligt von seiner Spur abgekommen.

Die Person wurde ersten Informationen zufolge leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Infolge des Unfalls bildete sich ein Stau, auf dessen Ende gegen 9.15 Uhr ein Auto aufgefahren war. Verletzt wurde dabei niemand.

Die genauen Umstände der Unfälle sind noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.