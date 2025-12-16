Unfall auf der A14: Toyota kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

In der Nacht zu Dienstag wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall auf der A14 gerufen. Ein Fahrzeug hatte sich überschlagen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Von Tamina Porada

Schkeuditz - In der Nacht zu Dienstag wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall auf der A14 gerufen. Ein Fahrzeug hatte sich überschlagen.

Das Auto kam auf dem Dach zum Stehen.
Das Auto kam auf dem Dach zum Stehen.  © Michael Strohmeyer

Auf TAG24-Anfrage bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke, dass der Toyota gegen Mitternacht verunfallte.

Der 25-jährige Fahrer war zwischen dem Flughafen Leipzig/Halle und dem Schkeuditzer Kreuz unterwegs.

Es ist noch unklar, wieso der Mann von der Fahrbahn abkam und sein Fahrzeug sich überschlug.

Unfall A14: Fahrer eingeschlafen: 40-Tonner landet neben der A14
Unfall A14 Fahrer eingeschlafen: 40-Tonner landet neben der A14

Der Fahrer hatte Glück, denn er konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Trotzdem checkten Einsatzkräfte vom Rettungsdienst ihn vor Ort durch.

Mehrere Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle.
Mehrere Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle.  © Michael Strohmeyer

Die Ortsfeuerwehr Radefeld sicherte nach TAG24-Informationen den Brandschutz und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe und herumliegende Fahrzeugteile.

Es kam vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen und Sperrungen von einzelnen Fahrstreifen.

Titelfoto: Michael Strohmeyer

Mehr zum Thema Unfall A14: