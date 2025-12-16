Unfall auf der A14: Toyota kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich
Schkeuditz - In der Nacht zu Dienstag wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall auf der A14 gerufen. Ein Fahrzeug hatte sich überschlagen.
Auf TAG24-Anfrage bestätigte Polizeisprecherin Susanne Lübcke, dass der Toyota gegen Mitternacht verunfallte.
Der 25-jährige Fahrer war zwischen dem Flughafen Leipzig/Halle und dem Schkeuditzer Kreuz unterwegs.
Es ist noch unklar, wieso der Mann von der Fahrbahn abkam und sein Fahrzeug sich überschlug.
Der Fahrer hatte Glück, denn er konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Trotzdem checkten Einsatzkräfte vom Rettungsdienst ihn vor Ort durch.
Die Ortsfeuerwehr Radefeld sicherte nach TAG24-Informationen den Brandschutz und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe und herumliegende Fahrzeugteile.
Es kam vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen und Sperrungen von einzelnen Fahrstreifen.
Titelfoto: Michael Strohmeyer