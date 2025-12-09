Zuckerrüben-Chaos auf der A14: Lastwagen fällt von der Fahrbahn in den Graben

Schkeuditz - Ein Lkw landete am Dienstagmorgen im Straßengraben der A14 .

Die Ladung des Lkws wurde durch den Sturz auf den Boden geschleudert. © Michael Strohmeyer

Wie TAG24 von Polizeisprecherin Susanne Lübcke erfuhr, war der 27-jährige Lkw-Fahrer auf der A14 in Richtung Magdeburg unterwegs, als er gegen 10.15 Uhr nahe der Abfahrt zur A9 plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die genaue Ursache war zunächst ungeklärt.

Der Lastwagen rammte mehrere Leitplanken auf der rechten Fahrbahnseite, verlor dabei wohl das Gleichgewicht und kippte auf die Seite. Die geladenen Zuckerrüben ergossen sich durch den Sturz in den Straßengraben.

Nach ersten Erkenntnissen blieb der Fahrer unverletzt, wurde zur Untersuchung aber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sein Lkw trug schwerere Beschädigungen davon, sodass die örtlichen Feuerwehren zur Bindung der ausgelaufenen Betriebsstoffe anrücken mussten.