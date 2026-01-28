Vier Fahrzeuge rauschen auf A14 ineinander: Wer hat den Unfallverursacher beobachtet?
Leipzig - Die A14 in Fahrtrichtung Dresden musste am Dienstagmorgen voll gesperrt werden.
Wie TAG24 von Polizeisprecherin Susanne Lübcke erfuhr, wurde die Behörde gegen 10.10 Uhr über einen Unfall im Bereich zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Leipzig-Nord informiert.
Demnach wechselte ein unbekannter weißer Transporter ohne zu blinken auf die mittlere Spur, worauf eine 25-jährige BMW-Fahrerin reagierte, indem sie ruckartig nach links lenkte. Dabei stieß sie mit einem Audi (Fahrerin: 54) zusammen, welcher gegen die Leitplanke krachte.
In weiterer Folge krachte der BMW noch gegen eine auf der rechten Spur fahrenden Lkw (Fahrer: 41), bevor er schließlich auf dem linken Streifen zum Stehen kam.
"Der Sachschaden an den Fahrzeugen und Leitplanken wird auf 21.000 Euro geschätzt", so Sprecher Moritz Peters am Mittwoch. Die BMW-Fahrerin verletzte sich glücklicherweise nur leicht.
Polizei sucht nach Zeugen
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A14 in Richtung Dresden kurzzeitig voll gesperrt werden.
Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung hofft die Behörde jetzt auf Zeugenhinweise: Wer etwas über den unbekannten weißen Transporter oder den Unfallhergang weiß, soll sich unter der Nummer 03412552850 melden.
Erstmeldung am 17. Januar, 11.43 Uhr ; Update am 28. Januar, 11.07 Uhr
Titelfoto: Michael Strohmeyer