Vier Fahrzeuge rauschen auf A14 ineinander: Wer hat den Unfallverursacher beobachtet?

Leipzig - Die A14 in Fahrtrichtung Dresden musste am Dienstagmorgen voll gesperrt werden.

Ein Auto geriet am Dienstagmorgen auf der A14 ins Schleudern. © Michael Strohmeyer

Wie TAG24 von Polizeisprecherin Susanne Lübcke erfuhr, wurde die Behörde gegen 10.10 Uhr über einen Unfall im Bereich zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Leipzig-Nord informiert.

Demnach wechselte ein unbekannter weißer Transporter ohne zu blinken auf die mittlere Spur, worauf eine 25-jährige BMW-Fahrerin reagierte, indem sie ruckartig nach links lenkte. Dabei stieß sie mit einem Audi (Fahrerin: 54) zusammen, welcher gegen die Leitplanke krachte.

In weiterer Folge krachte der BMW noch gegen eine auf der rechten Spur fahrenden Lkw (Fahrer: 41), bevor er schließlich auf dem linken Streifen zum Stehen kam.

"Der Sachschaden an den Fahrzeugen und Leitplanken wird auf 21.000 Euro geschätzt", so Sprecher Moritz Peters am Mittwoch. Die BMW-Fahrerin verletzte sich glücklicherweise nur leicht.