Vollsperrung nach Lkw-Unfall auf A14: Fahrer schwer verletzt

Leipzig - Auf der A14 ist aktuell Geduld gefragt. Nachdem ein Lkw von der Straße abgekommen war, musste die Autobahn komplett gesperrt werden.

Der Lkw-Fahrer verletzte sich schwer. © Christian Grube

Ein Mann war zwischen Leipzig-Ost und Kleinpösna in Richtung Nossen unterwegs, als er gegen 12.55 Uhr die Kontrolle über seinen Lkw verlor und dieser gegen die Leitplanke prallte, bestätigte Polizeisprecher Moritz Peters auf Anfrage von TAG24. Dabei verletzte er sich schwer.

Neben Polizei und Rettungsdienst wurde auch ein Hubschrauber zum Unfallort gerufen.

Die genaue Ursache des Crashs muss noch geklärt werden. Möglicherweise habe ein medizinisches Problem des Fahrers zu dem Unfall geführt.