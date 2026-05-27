Hubschraubereinsatz nahe A14: Autofahrerin bei Crash mit Lkw schwer verletzt
Lüderitz - Am Dienstagnachmittag hat es im Bereich der A14 bei Lüderitz (Landkreis Stendal) mächtig zwischen einem Lastwagen und einem Auto gekracht. Eine Person wurde schwer verletzt.
Nach Angaben des Polizeireviers Stendal ereignete sich der Crash gegen 13.09 Uhr auf Höhe der Auf- und Abfahrt der A14.
Hier übersah ein 54-jähriger Lastwagenfahrer, der die L30 in Richtung Windberge befuhr, den vorfahrtsberechtigten Seat einer 49-Jährigen, der von der A14 auf die L30 auffahren wollte.
Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen wurde die Autofahrerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden.
Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.
Die Auf- und Abfahrt zur A14 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergung für etwa drei Stunden voll gesperrt.
Titelfoto: Polizeirevier Stendal