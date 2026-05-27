Hubschraubereinsatz nahe A14: Autofahrerin bei Crash mit Lkw schwer verletzt

Lüderitz - Am Dienstagnachmittag hat es im Bereich der A14 bei Lüderitz ( Landkreis Stendal ) mächtig zwischen einem Lastwagen und einem Auto gekracht. Eine Person wurde schwer verletzt.

Für die Bergung musste die Auf- und Abfahrt zur A14 drei Stunden gesperrt werden. © Polizeirevier Stendal

Nach Angaben des Polizeireviers Stendal ereignete sich der Crash gegen 13.09 Uhr auf Höhe der Auf- und Abfahrt der A14.

Hier übersah ein 54-jähriger Lastwagenfahrer, der die L30 in Richtung Windberge befuhr, den vorfahrtsberechtigten Seat einer 49-Jährigen, der von der A14 auf die L30 auffahren wollte.

Beim Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen wurde die Autofahrerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden.