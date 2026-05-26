Unfall auf A14: Audi und Seat kommen von Fahrbahn ab und krachen in Zaun

Schkeuditz - Auf der A14 sind am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall zwei beteiligte Fahrzeugen zusammengestoßen.

Beide Fahrzeuge kamen von der Autobahn ab. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Laut der Polizeiinspektion in Halle (Saale) ging der Notruf gegen 12.45 Uhr auf der Leitstelle ein.

Demnach waren nach ersten Erkenntnissen zwischen dem Schkeuditzer Kreuz und Gröbers in Richtung Magdeburg ein Audi und ein Seat kollidiert und von der Fahrbahn abgekommen.

Der Seat durchbrach dabei noch einen Zaun und rollte auf einem dahinter befindlichen Feld aus, der Audi blieb hingegen im Zaun hängen.

"Nach bisherigen Informationen wurde niemand verletzt", so ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage. "Der Rettungsdienst ist jedoch vor Ort und schaut sich alle Personen noch einmal genauer an."

Der Verkehr werde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, mehrere Feuerwehren, darunter die Kameraden aus Wiedemar, sind im Einsatz.