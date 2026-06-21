A17 bei Dresden dicht: Fahrer in Auto eingeklemmt!

Pirna/Heidenau - Behinderungen auf der A17 ! Am Sonntagabend musste die Richtungsfahrbahn Dresden zwischen Pirna und Heidenau voll gesperrt werden.

Rettungskräfte müssen sich auf der A17 zwischen Pirna und Heidenau um einen eingeklemmten Autofahrer kümmern. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Ein Auto war alleinbeteiligt in einen Unfall verwickelt, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

"Der Fahrer ist eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden", erklärte ein Sprecher.

Für die Dauer der Maßnahme könnten alle Spuren nicht befahren werden.