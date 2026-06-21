A17 bei Dresden dicht: Fahrer in Auto eingeklemmt!
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Pirna/Heidenau - Behinderungen auf der A17! Am Sonntagabend musste die Richtungsfahrbahn Dresden zwischen Pirna und Heidenau voll gesperrt werden.
Ein Auto war alleinbeteiligt in einen Unfall verwickelt, wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte.
"Der Fahrer ist eingeklemmt und muss von der Feuerwehr befreit werden", erklärte ein Sprecher.
Für die Dauer der Maßnahme könnten alle Spuren nicht befahren werden.
Laut ADAC staut es sich derzeit über vier Kilometer. Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Zeitverlust von mindestens einer halben Stunde rechnen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa