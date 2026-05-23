Unfall auf der A17: Renault überschlägt sich, Fahrer verletzt

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Bei einem Unfall auf der A17 hat sich ein Renault überschlagen. Der Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Von Benjamin Richter

Bahretal/Bad Gottleuba - Bei einem Unfall auf der A17 hat sich ein Renault überschlagen. Der Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen.
Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen.  © Marko Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Samstagmorgen gegen 6.10 Uhr auf der A17 in Fahrtrichtung Prag.

Zwischen den Anschlussstellen Bahretal und Bad Gottleuba kam ein Renault Clio mit tschechischem Kennzeichen aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Straßengraben und blieb dort liegen.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug nach Angaben der Feuerwehr selbstständig verlassen, wurde jedoch leicht verletzt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

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Unfall A17 Gleich zwei Unfälle am Morgen! A17 in Richtung Dresden zeitweise gesperrt

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es auf der A17 zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Der Standstreifen sowie die rechte Fahrspur mussten vorübergehend gesperrt werden. Kurz nach 8.30 Uhr war die Autobahn wieder vollständig frei.

Der Renault überschlug sich, es kam zum Totalschaden.
Der Renault überschlug sich, es kam zum Totalschaden.  © Marko Förster

Die Ermittlungen dauern an

Die Freiwillige Feuerwehr Nentmannsdorf, die Ortswehr Borna-Gersdorf, die Freiwilligen Feuerwehren Dohna und Burkhardswalde sowie ein Rettungswagen vom DRK Pirna und die Autobahnpolizei waren im Einsatz.

Zur Unfallursache ermittelt nun die Polizei.

Titelfoto: Marko Förster

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