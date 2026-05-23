Unfall auf der A17: Renault überschlägt sich, Fahrer verletzt

Bahretal/Bad Gottleuba - Bei einem Unfall auf der A17 hat sich ein Renault überschlagen. Der Fahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Wagen wurde von einem Abschleppdienst geborgen. © Marko Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Samstagmorgen gegen 6.10 Uhr auf der A17 in Fahrtrichtung Prag.

Zwischen den Anschlussstellen Bahretal und Bad Gottleuba kam ein Renault Clio mit tschechischem Kennzeichen aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Straßengraben und blieb dort liegen.

Der Fahrer konnte das Fahrzeug nach Angaben der Feuerwehr selbstständig verlassen, wurde jedoch leicht verletzt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kam es auf der A17 zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Der Standstreifen sowie die rechte Fahrspur mussten vorübergehend gesperrt werden. Kurz nach 8.30 Uhr war die Autobahn wieder vollständig frei.