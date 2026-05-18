Gleich zwei Unfälle am Morgen! A17 in Richtung Dresden zeitweise gesperrt

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Nichts geht mehr! Die A17 in Richtung Dresden ist nach einem Unfall gesperrt.

Von Marcus Scholz

Dresden - Verkehrsteilnehmer brauchten zum Wochenstart auf der A17 Geduld. Nach einem Unfall war die Autobahn ab der Auffahrt Südvorstadt in Richtung Dresden gesperrt. Inzwischen ist die Stelle laut Polizei geräumt.

Die Dresdner Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.
Die Dresdner Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab.  © Feuerwehr Dresden

Am Morgen meldete der ADAC zwischen Pirna und Dresden-Südvorstadt zwei Kilometer Stau.

Die Polizei bestätigte auf TAG24-Nachfrage den Unfall. Demnach seien ein VW Passat und ein Sattelzug auf der Strecke in Fahrtrichtung Prag zusammengestoßen.

Der Lkw-Fahrer (54) kam glimpflich davon, er blieb unverletzt. Für den 41-Jährigen am Steuer des Volkswagens endete der Crash mit leichten Verletzungen. Laut Feuerwehr sei der Mann von einem Notarzt versorgt worden.

Unfall A17: Sechs Verletzte nach Unfall auf A17: Stau zwischen Dresden und Heidenau
Unfall A17 Sechs Verletzte nach Unfall auf A17: Stau zwischen Dresden und Heidenau

Außerdem hatte es infolge des Unfalls direkt am Tunnelausgang Dölzschen ein weiteres Mal gekracht. Verletzt wurde in diesem Fall niemand.

Erstmeldung am 18. Mai, 8.37 Uhr. Update um 10.15 Uhr.

Titelfoto: Feuerwehr Dresden

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