Mitten im Berufsverkehr: Polizei muss A17 nach Prag sperren!

Bahretal - Zeitweise große Behinderungen auf der A17 in Richtung Prag! Mitten im Berufsverkehr musste die Polizei am Montagmorgen eine Vollsperrung zwischen Bahretal und Bad Gottleuba einrichten.

Die Autobahnpolizei ist auf der A17 bei Bahretal im Einsatz. Zeitweise waren beide Fahrspuren gesperrt. (Symbolfoto) © Bodo Marks/dpa

Wie Sprecher Lukas Reumund (48) auf TAG24-Nachfrage mitteilte, ist ein Auto gegen 6.45 Uhr kurz nach der Abfahrt Bahretal in einen Lkw gekracht.

"Es gibt zwei Schwerverletzte", so Reumund weiter. Rund eine Stunde lang sei die komplette Fahrbahn dicht gewesen. "Seit 8 Uhr steht der linke Fahrstreifen wieder zur Verfügung."