Autsch! Heftiger Unfall auf A17: Wohnmobil schießt Iveco ab

Bahretal - In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es auf der A17 heftig gekracht. Für zwei Männer ging die neue Woche nicht gerade gut los.

Der Aufprall war so heftig, dass der Iveco von der Straße geschleudert wurde. © Marko Förster

Gegen 3.45 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem Iveco-Transporter auf dem Standsteifen zwischen den Abfahrten Bahretal und Bad Gottleuba in Richtung Prag unterwegs.

Als der Fahrer nach links auf eine der Fahrspuren wechseln wollte, knallte es!

Ein Wohnmobil rauschte heran und fuhr laut Polizei Dresden auf den Iveco auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter von der Autobahn geschleudert, drehte sich und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen.

Der Iveco-Fahrer wurde leicht verletzt, der Fahrer des Wohnmobils (36) kam glimpflich davon. Jedoch entstand an beiden Fahrzeugen augenscheinlich immenser Schaden. Auf TAG24-Nachfrage konnte die Polizei aber noch keine endgültige Schadensumme nennen.