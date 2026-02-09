Autsch! Heftiger Unfall auf A17: Wohnmobil schießt Iveco ab
Bahretal - In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es auf der A17 heftig gekracht. Für zwei Männer ging die neue Woche nicht gerade gut los.
Gegen 3.45 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem Iveco-Transporter auf dem Standsteifen zwischen den Abfahrten Bahretal und Bad Gottleuba in Richtung Prag unterwegs.
Als der Fahrer nach links auf eine der Fahrspuren wechseln wollte, knallte es!
Ein Wohnmobil rauschte heran und fuhr laut Polizei Dresden auf den Iveco auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter von der Autobahn geschleudert, drehte sich und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen.
Der Iveco-Fahrer wurde leicht verletzt, der Fahrer des Wohnmobils (36) kam glimpflich davon. Jedoch entstand an beiden Fahrzeugen augenscheinlich immenser Schaden. Auf TAG24-Nachfrage konnte die Polizei aber noch keine endgültige Schadensumme nennen.
A17 in Richtung Prag nach Unfall für eine Stunde voll gesperrt
Für Bergung und Rettung musste die Autobahn in Richtung Prag für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Danach sei der Verkehr laut TAG24-Informationen einspurig über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet worden.
Kurz vor 8 Uhr war die Stecke wieder frei.
Titelfoto: Montage: Marko Förster (2)