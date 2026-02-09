 1.822

Autsch! Heftiger Unfall auf A17: Wohnmobil schießt Iveco ab

Am frühen Montag kam es zu einem Unfall bei Bahretal auf der A17. Ein Wohnmobil kollidierte mit einem Iveco-Transporter. Die A17 musste gesperrt werden.

Von Marcus Scholz

Bahretal - In der Nacht von Sonntag auf Montag hat es auf der A17 heftig gekracht. Für zwei Männer ging die neue Woche nicht gerade gut los.

Der Aufprall war so heftig, dass der Iveco von der Straße geschleudert wurde.  © Marko Förster

Gegen 3.45 Uhr war ein 36-Jähriger mit seinem Iveco-Transporter auf dem Standsteifen zwischen den Abfahrten Bahretal und Bad Gottleuba in Richtung Prag unterwegs.

Als der Fahrer nach links auf eine der Fahrspuren wechseln wollte, knallte es!

Ein Wohnmobil rauschte heran und fuhr laut Polizei Dresden auf den Iveco auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter von der Autobahn geschleudert, drehte sich und kam schließlich auf der Fahrerseite zum Liegen.

Der Iveco-Fahrer wurde leicht verletzt, der Fahrer des Wohnmobils (36) kam glimpflich davon. Jedoch entstand an beiden Fahrzeugen augenscheinlich immenser Schaden. Auf TAG24-Nachfrage konnte die Polizei aber noch keine endgültige Schadensumme nennen.

A17 in Richtung Prag nach Unfall für eine Stunde voll gesperrt

Spuren des Unfalls sind nicht zu übersehen. Für dieses Wohnmobil geht es erst einmal in die Werkstatt und nicht in den Urlaub.  © Marko Förster

Für Bergung und Rettung musste die Autobahn in Richtung Prag für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Danach sei der Verkehr laut TAG24-Informationen einspurig über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet worden.

Kurz vor 8 Uhr war die Stecke wieder frei.

