Chaos auf der A17: Gleich mehrere Unfälle legen Verkehr lahm
Dresden - Auf der Bundesautobahn 17 bei Dresden hat es am Samstag gleich mehrfach gekracht.
Wie die Feuerwehr Dresden mitteilte, ist die A17 in Fahrtrichtung Prag seit 6.30 Uhr vollständig gesperrt.
Demnach verlor im Bereich des Autobahntunnels Altfranken ein Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen und löste dadurch Unfälle mit zwei weiteren Lastwagen und zwei Autos aus.
Infolgedessen wurden drei Personen leicht verletzt, eine davon musste nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Das Technische Hilfswerk ist im Einsatz und unterstützt bei der Bergung der Unfallfahrzeuge. In der Zwischenzeit ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen: Laut TAG24-Informationen stauen sich Lkw auf der Nürnberger Straße.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach TAG24-Anfrage gehen die Beamten davon aus, dass die glatte Fahrbahn eine mögliche Ursache des Unfalls gewesen sein könnte. Der Einsatz dauert weiterhin an.
Auf der A17 in Fahrtrichtung Dresden verunglückte ebenfalls ein Lkw
Bereits um 4.25 Uhr hat es auf der A17 in Fahrtrichtung Dresden im Tunnel Coschütz gekracht.
Ein mit acht Tonnen Stahlträgern beladener Lastwagen kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Tunnelwand und kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen.
Durch den Aufprall wurde der Anhänger von der Zugmaschine abgerissen und blieb rund 30 Meter entfernt liegen. Dabei trat Kraftstoff aus: Laut Angaben des Fahrers liefen rund 300 Liter Diesel in die Entwässerungsrinne des Tunnels und flossen in ein Sammelbecken.
Die Feuerwehr war aufgrund der Schneeglätte mit reduzierter Geschwindigkeit zum Einsatzort ausgerückt, nahm den Diesel auf und verhinderte eine weitere Ausbreitung.
Für die Bergungsarbeiten war die BAB 17 in Fahrtrichtung Dresden bis 6.38 Uhr komplett gesperrt. Die Polizei ermittelt.
