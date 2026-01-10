Chaos auf der A17: Gleich mehrere Unfälle legen Verkehr lahm

Dresden - Auf der Bundesautobahn 17 bei Dresden hat es am Samstag gleich mehrfach gekracht.

Drei Lkw und zwei Pkw waren in den Unfall involviert. © Roland Halkasch

Wie die Feuerwehr Dresden mitteilte, ist die A17 in Fahrtrichtung Prag seit 6.30 Uhr vollständig gesperrt.

Demnach verlor im Bereich des Autobahntunnels Altfranken ein Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen und löste dadurch Unfälle mit zwei weiteren Lastwagen und zwei Autos aus.

Infolgedessen wurden drei Personen leicht verletzt, eine davon musste nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Technische Hilfswerk ist im Einsatz und unterstützt bei der Bergung der Unfallfahrzeuge. In der Zwischenzeit ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen: Laut TAG24-Informationen stauen sich Lkw auf der Nürnberger Straße.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach TAG24-Anfrage gehen die Beamten davon aus, dass die glatte Fahrbahn eine mögliche Ursache des Unfalls gewesen sein könnte. Der Einsatz dauert weiterhin an.