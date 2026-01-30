Überholmanöver endet an der Leitplanke: Skoda-Fahrerin nach A17-Unfall verletzt

Bahretal - Beim Überholen verlor sie die Kontrolle: Auf der A17 ist eine Skoda-Fahrerin bei einem Unfall verletzt worden.

Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen waren im Einsatz. © Marko Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagmittag gegen 11.25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Gottleuba und Bahretal.



Eine 36-Jährige war mit ihrem Skoda Rapid unterwegs, als sie beim Überholen eines Sattelzuges die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Der Wagen stieß zunächst gegen die Mittelleitplanke, prallte anschließend gegen den Trailer des Lkw und kam schließlich erneut an der Mittelleitplanke zum Stehen.

Infolge des Unfalls musste die Autobahn für mehr als eine Stunde in Fahrtrichtung Dresden gesperrt werden. Die Frau trug leichte Verletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht beziffert.