Van überschlägt sich auf A17 mehrfach: Sieben Insassen im Krankenhaus

Bei einem schweren Glätte-Unfall auf der A17 wurden sieben Personen teils schwer verletzt.

Von Malte Kurtz

Bahretal - Schwerer Glätte-Unfall auf der A17!

Sieben Insassen des VW Caravelle wurden teils schwer verletzt.
In der Nacht auf Dienstag, gegen 2.20 Uhr, geriet ein VW-Van in Höhe Bahretal ins Schleudern, wie die Polizeidirektion Dresden am Morgen mitteilte. Der Wagen überschlug sich daraufhin mehrfach.

Der Fahrer (33) sowie sechs weitere Insassen wurden im Zuge des Unfalls teils schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die A17 in Fahrtrichtung Dresden war im Zuge des Rettungseinsatzes für circa zwei Stunden voll gesperrt.

Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen, wie der Neunsitzer völlig zerstört im verschneiten Graben abseits der Fahrbahn hängt.

Der Wagen war völlig hinüber.
Die Polizei wies Autofahrer unterdessen darauf hin, sich den winterlichen Wetterbedingungen anzupassen, vorsichtig und nur mit Winterreifen zu fahren.

