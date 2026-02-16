 1.875

Stau auf A17 bei Dresden: Lkw rutscht durch Leitplanke

Auf der verschneiten A17 ist am Montagnachmittag ein Lkw durch die Leitplanke gerutscht.

Von Malte Kurtz

© Roland Halkasch

Der Lastwagen-Fahrer fuhr gegen 14.21 Uhr in Richtung Prag, als er auf Höhe der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz ins Schleudern geriet, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Anschließend rutschte der Sattelzug gegen die Leitplanke und kam zum Stillstand.

Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt, so die Polizeisprecherin. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind gegenwärtig vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe von der Fahrbahn zu beseitigen.

Der rechte Fahrstreifen musste infolge des Unfalls gesperrt werden.

Laut ADAC müssen Autofahrer infolge eines drei Kilometer langen Staus einen Zeitverlust von zehn Minuten einplanen.

© xcitepress/Christian Essler

Bildaufnahmen vom Unfallort zeigen derweil, wie der Lastwagen schräg am Fahrbahnrand der A17 steht. Die Leitplanke wurde in dem betroffenen Bereich zerstört.

