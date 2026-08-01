Feuerwehreinsatz auf A17! BMW geht in Flammen auf und brennt komplett ab
Dresden - Flammen auf der A17! Am späten Freitagabend brannte ein BMW auf der Autobahn kurz vor dem Dölzschener Tunnel komplett aus.
Gegen 23 Uhr war der BMW 520d aufgrund von technischen Problemen zwischen den Anschlussstellen "Dresden-Gorbitz" und "Dresden-Südvorstadt" auf den Seitenstreifen gefahren und liegen geblieben. Daraufhin ging der Wagen in Flammen auf, teilte ein Sprecher der Dresdner Polizei am Samstagmorgen auf TAG24-Anfrage mit.
Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand und war nicht mehr zu retten. Das Feuer hatte zudem bereits auf die angrenzende Böschung übergegriffen.
Alle Insassen, darunter laut TAG24-Informationen zwei Erwachsene und zwei Kinder, konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.
Aufgrund der Löscharbeiten musste die Autobahn Richtung Prag voll gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich mit Wasser und Schaum löschen.
Autobahn erst nach Mitternacht wieder frei
Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.
Gegen 0.30 Uhr konnte der Verkehr links an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden, eine halbe Stunde später war die A17 dann wieder komplett frei.
Titelfoto: Roland Halkasch