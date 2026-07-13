Stundenlange Vollsperrung auf A17: BMW-Fahrer (34) erleidet schwere Verletzungen
Heidenau/Pirna - Hier ging stundenlang nichts mehr: Ein schwerer Unfall hat die A17 am späten Sonntagnachmittag auf Höhe Dohna in Richtung Prag lahmgelegt.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, kam es gegen 17.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Pirna zu dem Unglück.
Der Fahrer (34) eines BMW X5 wollte von der rechten auf die linke Spur wechseln, kollidierte dabei mit einer Mercedes E-Klasse, kam daraufhin von der Autobahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich, so der Ermittlungsstand am Montagvormittag.
Der 34-Jährige wurde schwer verletzt. Seine Beifahrerin (20), der Mercedes-Fahrer (23) und dessen Beifahrer (23) erlitten leichte Verletzungen. Rettungshubschrauber "Christoph 38" war im Einsatz.
Laut Polizei beträgt der Sachschaden rund 40.000 Euro. Herumfliegende Teile hätten auch ein Jeep Compass getroffen. Fotos zeigen ebenfalls, wie eine Notrufsäule zerstört am Boden lag.
Aufgrund der Vollsperrung entstand ein langer Stau. Den Angaben zufolge war die A17 nach Tschechien für Rettung, Bergung und Unfallaufnahme bis circa 22 Uhr dicht.
Erstmeldung vom 12. Juli, 20.59 Uhr. Letzte Aktualisierung am 13. Juli, 11.24 Uhr.
Titelfoto: Roland Halkasch