Stundenlange Vollsperrung auf A17: BMW-Fahrer (34) erleidet schwere Verletzungen

Heidenau/Pirna - Hier ging stundenlang nichts mehr: Ein schwerer Unfall hat die A17 am späten Sonntagnachmittag auf Höhe Dohna in Richtung Prag lahmgelegt.

Ein BMW X5 hat sich am späten Sonntagnachmittag auf der A17 überschlagen. Sein Fahrer (34) erlitt schwere Verletzungen. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, kam es gegen 17.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Pirna zu dem Unglück.

Der Fahrer (34) eines BMW X5 wollte von der rechten auf die linke Spur wechseln, kollidierte dabei mit einer Mercedes E-Klasse, kam daraufhin von der Autobahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich, so der Ermittlungsstand am Montagvormittag.

Der 34-Jährige wurde schwer verletzt. Seine Beifahrerin (20), der Mercedes-Fahrer (23) und dessen Beifahrer (23) erlitten leichte Verletzungen. Rettungshubschrauber "Christoph 38" war im Einsatz.

Laut Polizei beträgt der Sachschaden rund 40.000 Euro. Herumfliegende Teile hätten auch ein Jeep Compass getroffen. Fotos zeigen ebenfalls, wie eine Notrufsäule zerstört am Boden lag.