Transporter kollidiert mit Nudel-Laster: A17 nach Crash gesperrt

Dresden - Teilsperrung auf der A17 : Zwischen den Anschlussstellen Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt kam es zu einem Unfall mit zwei Verletzten.

Der Lastwagen krachte in die Mittelleitplanke. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14.30 Uhr.

Kurz nach dem Altfrankener Tunnel kollidierte ein Sattelzug mit einem VW-Kleintransporter. Der VW kippte um und der Lkw fuhr in die Mittelleitplanke.

Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Auf eigenen Wunsch erfolgte keine weitere Behandlung.

Der Transporter und der mit Nudeln beladene Laster werden in Kürze durch Abschleppdienste geborgen.

29 Einsatzkräfte der Feuerwehren Übigau, Löbtau und Altstadt waren vor Ort, um die Lage zu erkunden.

Verkehrsteilnehmer wurden aufgefordert, den Bereich weiträumig zu meiden und eine Rettungsgasse zu bilden, um Platz für die Einsatzkräfte zu schaffen.

Derzeit ist die entsprechende Teilstrecke noch gesperrt.