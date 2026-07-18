Audi A3 und Golf kollidieren an A17-Auffahrt: Mädchen (5) verletzt

Dohna - An der Auffahrt zur A17 bei Dohna hat es am Samstagvormittag gekracht. Unter den Leidtragenden war auch ein kleines Mädchen (5), das leicht verletzt wurde.

Der VW Golf wurde heftig im Motorbereich getroffen. © Marko Förster

Wie die Polizeidirektion Dresden am Nachmittag gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 9.40 Uhr.

Demnach wollte der 57-jährige Fahrer eines VW Golf von Pirna kommend von der B172 links auf die A17-Auffahrt in Richtung Prag fahren.

Dabei übersah er einen Audi A3, der Vorfahrt hatte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es kam zur Kollision, bei der der Golf im Motorbereich heftig getroffen wurde.

Den Audi A3 erwischte es an der Fahrerseite. Sowohl der Mann im Golf als auch der Fahrer des Audi (50) blieben unverletzt. Das Mädchen, das im Audi auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, musste vor Ort ambulant behandelt werden.