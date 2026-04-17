Sechs Verletzte nach Unfall auf A17: Stau zwischen Dresden und Heidenau

Dresden - Auf der A17 bei Dresden sind am Freitagnachmittag zwei Autos kollidiert. Es kam zu Verkehrseinschränkungen.

Infolge eines Unfalls kommt es auf der A17 bei Dresden derzeit zu Verkehrseinschränkungen. (Symbolfoto) © Roland Halkasch

Kurz vor der Abfahrt Heidenau waren um kurz nach 13 Uhr ein Renault-Fahrer (63) und ein Mercedes-Fahrer (30) an einem Unfall beteiligt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Laut Zeugenmeldungen überschlug sich offenbar der Renault.

Insgesamt sechs Personen wurden infolge des Unfalls verletzt, so der Polizeisprecher später am Nachmittag. Neben den beiden Fahrern wurde auch eine Beifahrerin (16) im Mercedes, sowie gleich drei Mitfahrende (31, 39, 58) im Renault verletzt. Über die Schwere ihrer Verletzungen herrschte noch Unklarheit.

Wie es zur Kollision kommen konnte, wird nun von der Polizei ermittelt.

Die Fahrbahn in Richtung Prag musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Ein kilometerlanger Stau zwischen den Anschlussstellen Dresden-Südvorstadt und Heidenau war die Folge. Um circa 14.20 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben.