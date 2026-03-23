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Unfall auf A17: Tesla und Pickup stoßen zusammen, zwei Verletzte

Am Sonntagabend sind ein Tesla und ein Truck auf der A17 zusammengestoßen. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Von Janina Rößler

Liebstadt - Tesla gegen GMC-Pickup: Am Sonntagabend ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A17.

Der Fahrer (51) des Tesla wurde bei dem Unfall schwer Verletzt.
Der Fahrer (51) des Tesla wurde bei dem Unfall schwer Verletzt.  © Marko Förster

Wie die Polizei mitteilte, war ein 51-jähriger Tesla-Fahrer gegen 19.55 Uhr in Höhe von Liebstadt auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Dresden unterwegs.

Vor ihm fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Pickup, der vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte.

Kurz darauf kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.
An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.  © Marko Förster

Durch den Aufprall wurde der 51-Jährige im Tesla schwer verletzt, während ein 36-jähriger Insasse leichte Verletzungen erlitt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Titelfoto: Marko Förster

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