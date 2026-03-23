Unfall auf A17: Tesla und Pickup stoßen zusammen, zwei Verletzte

Liebstadt - Tesla gegen GMC-Pickup: Am Sonntagabend ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A17 .

Der Fahrer (51) des Tesla wurde bei dem Unfall schwer Verletzt. © Marko Förster

Wie die Polizei mitteilte, war ein 51-jähriger Tesla-Fahrer gegen 19.55 Uhr in Höhe von Liebstadt auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Dresden unterwegs.

Vor ihm fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Pickup, der vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte.

Kurz darauf kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.