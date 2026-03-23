673
Unfall auf A17: Tesla und Pickup stoßen zusammen, zwei Verletzte
Liebstadt - Tesla gegen GMC-Pickup: Am Sonntagabend ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A17.
Wie die Polizei mitteilte, war ein 51-jähriger Tesla-Fahrer gegen 19.55 Uhr in Höhe von Liebstadt auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Dresden unterwegs.
Vor ihm fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Pickup, der vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte.
Kurz darauf kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.
Durch den Aufprall wurde der 51-Jährige im Tesla schwer verletzt, während ein 36-jähriger Insasse leichte Verletzungen erlitt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.
Titelfoto: Marko Förster