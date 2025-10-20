Kleintransporter überschlägt sich auf A17: Polizei ermittelt gegen Fahrer

Dohna - Auf der A17 hat sich am Montagmorgen ein Kleintransporter überschlagen.

In der Autobahnausfahrt überschlug sich der Ford. © Marko Förster

Der Fahrer (47) eines Ford Transit war gegen 8.45 Uhr in Richtung Prag unterwegs, als er an der Abfahrt Pirna die Autobahn verlassen wollte.

Während der Abfahrt kam der 47-Jährige mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizeidirektion Dresden am Nachmittag mitteilte.

Der Fahrer blieb infolge des Unfalls glücklicherweise unverletzt, hat nun allerdings ein Ermittlungsverfahren am Hals.

Denn im Zuge des Rettungseinsatzes schlug bei dem Ford-Fahrer ein Drogentest positiv auf Amphetamine und Opiate an.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.