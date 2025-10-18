Unfall kurz hinter der Grenze: Honda kracht Passat auf A17 ins Heck

Breitenau - Am Samstagnachmittag hat es auf der A17 heftig gekracht. Kurz hinter dem Grenzübergang Breitenau/Schönwald in Fahrtrichtung Dresden stießen ein Volkswagen und ein Honda zusammen.

Die Familie an Bord des Passats hatte ersten Informationen zufolge Glück und blieb unverletzt. © Marko Förster

Wie die Dresdner Polizei auf TAG24-Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr. Zum genauen Hergang konnte die Behörde noch keine Angaben machen.

Laut TAG24-Informationen vom Unfallort soll der Honda Accord mit tschechischem Kennzeichen auf den vor ihm fahrenden Passat - ebenfalls mit Kennzeichen aus dem Nachbarland - aufgefahren sein.

Fotos zeigen das völlig zerstörte Heck des Volkswagen. An Bord des Autos befand sich eine Familie, die am Unfallort vom Rettungsdienst betreut wurde. Verletzt worden sei niemand. Aus dem Kofferraum ragte ein aufgeplatzter Koffer hervor.

Schwerer erwischte es dagegen die Beifahrerin im Honda, dessen Front zerstört wurde. Die 60 Jahre alte Frau musste aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.