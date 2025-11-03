Zeugen gesucht! Wer hat Steine von einer Brücke auf die A17 geworfen?

Dresden - Die Polizei sucht nach Zeugen : Wer hat den Unbekannten gesehen, der Steine von einer Brücke auf die A17 wirft?

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab, spielte sich der Vorfall vergangenen Donnerstagnachmittag ab.

Der Fahrer (49) eines BMW iX, der auf der Autobahn in Richtung Prag unterwegs war, wurde von dem Stein getroffen. Als der 49-Jährige kurz vor dem Tunnel Dölzschen unter einer Brücke entlangfuhr, durchschlug der Stein die Scheibe der Beifahrertür.

Daraufhin hielt der Autofahrer auf dem Seitenstreifen an und informierte die Polizei, doch der Täter war vor Ort nicht auffindbar.

In dem Fahrzeug wurde niemand verletzt, der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.